Ш он „Диди“ Комбс официално получи дата за освобождаване — 8 май 2028 г. След бурен процес и скандални разкрития рап магнатът ще излежи 50 месеца зад решетките.

Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция, но се измъкна от най-тежките — сексуален трафик и рекет, които можеха да го пратят в затвора до живот.

По време на процеса журито видя шокиращо видео, на което Комбс бие Каси Венчура в хотел в Лос Анджелис. Каси, бивша негова приятелка и основен свидетел, разказа как рапърът я държал под контрол с насилие, наркотици и заплахи.

Съдията го разкритикува остро:

„Това не беше секс, наркотици и рокендрол. Това беше злоупотреба и подчинение“.

Междувременно Комбс се опита да получи помилване от Доналд Тръмп, но бившият президент намекна, че това е „малко вероятно“.

Ако обжалването му не успее, Диди ще излезе на свобода през пролетта на 2028 г. — но след него остават десетки граждански дела и петно, което едва ли някога ще изчезне.