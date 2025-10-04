Рап магнатът Шон „Диди“ Комбс беше осъден на 4 години и 2 месеца затвор, глоба от 500 000 долара и пет години след освобождаването си под надзор – реши федерален съдия в Ню Йорк в петък вечерта.

Бившият музикален титан, създал империята Bad Boy Records, беше признат за виновен по две обвинения за нарушаване на т.нар. „Закон на Ман“, който забранява транспортирането на хора с цел проституция.

ТОТАЛЕН ЦИРК В СЪДА: Пи Диди се разплака, докато чака присъдата!

Сцената в съда беше като от филм — Диди, облечен в обикновен бял пуловер, застана в центъра на залата и със сълзи на очи се обърна към съдията и към двете жени, които твърдят, че е малтретирал.

„Не мога да променя миналото, но мога да променя бъдещето“, каза Комбс през сълзи. „Моля за милост, искам отново да бъда баща, син и човек, който прави добро“.

Комбс призна, че е „счупен до основи“, след като е загубил компаниите си, милиони долари и репутацията си.

„Престанах да бъда звезда, станах човек, който се опитва да оцелее“, написа той в писмо до съдията.

Прокурорите настояваха за над 11 години затвор, като посочиха „жестокостта“ и „липсата на разкаяние“ у Комбс, докато адвокатите му молеха за не повече от година и два месеца.

Съдия Арун Субраманиан отсече, че Диди не е човекът, за когото иска да го мислят – и че делото е оставило дълбока следа в американската попкултура.

По време на процеса свидетели разказаха за поредица от разюздани „freak-off“ партита, организирани от Комбс, на които мъже били наемани да участват в сексуални актове пред него.

ВТОРИ ШАНС? Пи Диди моли за милост

Бившата му партньорка Касандра Вентура (Каси) твърди, че от 19-годишна е била принуждавана с насилие и наркотици да участва в тези събития. Именно нейните показания станаха централни в делото.

„Ще изляза от това като нов човек. Старият Диди умря в затвора, новият иска да живее“, пише Комбс в писмото си до съда.

Въпреки присъдата, скандалите около него далеч не са приключили – десетки граждански дела срещу него вече чакат реда си.

А пред съда в Манхатън отново се събраха тълпи и блогъри, някои с плакати, други с телефони на селфи стикове – защото дори падението на Диди се превърна в шоу.