П рокурори поискаха от съдия в Ню Йорк да наложи на Шон "Пи Диди" Комбс присъда от над 11 години затвор, след като рапърът беше осъден по обвинения, свързани с проституция. В подкрепа на искането си те цитираха една от неговите жертви, която заявява, че живее в страх от потенциалното му освобождаване.

"Тези престъпления са сериозни и заслужават присъда над десет години, както при други подсъдими, които - подобно на Шон Комбс - са проявили насилие и са всявали страх в околните", пишат прокурорите в своето предсъдебно искане, настоявайки за поне 11 години и три месеца затвор.

В документа са включени писма от някои от жертвите, в които те описват как насилието и изискванията на Комбс са повлияли на живота им. Прокурорите го определят като "непокаял се", посочвайки, че въпреки че е признал актовете си на насилие по време на процеса, "невероятно е, че сега той твърди, че вината трябва да бъде на жертвите".

55-годишният Комбс е в затвора от юли, след като беше осъден за организиране на пътувания на мъже до хотели и частни резиденции, където те били принуждавани да извършват сексуални действия с неговите приятелки.

Частните събирания с интимен характер, често съпроводени с употребата на наркотици, са били редовно заснемани от Комбс. Адвокатите му поискаха той да получи присъда не повече от 14 месеца затвор.

През юли Комбс беше осъден по две обвинения за нарушаване на закона "Ман", който забранява междущатската търговия, свързана с проституция. Той беше признат за виновен за организиране на платени сексуални срещи между приятелките си и мъже, занимаващи се с проституция, като всяко обвинение носи максимална присъда от 10 години.

Миналата седмица защитата представи аргументите си преди произнасянето на присъдата, като заяви, че Комбс вече е прекарал почти 13 месеца зад решетките и трябва да бъде освободен скоро. Те подчертаха, че той се е променил в затвора, където е бил под постоянно наблюдение и се е научил да реагира спокойно на заплахи, вместо с насилие, дори когато съкилийник го е заплашил с нож.

Адвокатите посочиха също, че Комбс е осъзнал ролята на прекомерната употреба на наркотици, включително някои предписани от лекари, за насилственото поведение, в което е участвал. Прокурорите обаче твърдят, че Комбс се опитва да се представи като жертва. "Той не е жертвата," пишат те. "Съдът трябва да се фокусира върху реалните последици от поведението му върху живота на истинските жертви."

Каси казва, че все още страда от кошмари

По време на процеса две от бившите приятелки на Комбс свидетелстват, че са се чувствали принудени да участват интимни срещи с мъже, докато той ги наблюдава и понякога записва.

R&B певицата Касандра "Каси" Вентура разказва, че е била бита от Комбс по време на десетгодишната им връзка, когато го е разочаровала. Друга бивша приятелка, свидетелстваща под псевдонима "Джейн", заяви, че е била принуждавана да прави секс с мъже и разказва как веднъж Комбс я е хванал за гърлото и я е ударил по лицето.

В писмо към прокуратурата Каси посочва, че е свидетелствала, докато е била в деветия месец на бременността си, "пред препълнена съдебна зала, за най-травматичната и ужасяваща случка в живота ми. От 19-годишна възраст Шон Комбс е използвал насилие, заплахи, наркотици и контрол над кариерата ми, за да ме задържи в капана на над десетилетие злоупотреби." Каси заявява, че все още страда от кошмари и ежедневни спомени от преживяното и се нуждае от психологическа помощ, за да се справи.

В обвинителния акт прокурорите твърдят, че Комбс е използвал славата, богатството и насилие, за да принуди и манипулира Каси и "Джейн" да участват в сексуални действия, наричани от него "freak-offs" или "hotel nights".

След осъждането му съдия Арун Субраманян отхвърли искането на Комбс да бъде пуснат под гаранция, включително предложението за 50 милиона долара, като посочи, че има риск той да избяга и няма "изключителни обстоятелства", които да оправдаят освобождаване.