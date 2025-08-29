Ш он „Диди“ Комбс е на ръба на отчаянието! След частично оправдаване в сензационния процес за трафик на хора, хип-хоп магнатът все още е заплашен от 20 години зад решетките по две обвинения за превоз с цел проституция.

Затворен в ареста на федералния център в Бруклин и смятан за опасен за обществото, 55-годишният основател на Bad Boy Records е готов на всичко, за да избегне присъдата си.

Източници твърдят, че екипът му харчи огромни суми, за да влезе в обкръжението на Доналд Тръмп – с надеждата президентът лично да го помилва.

Според експерти Диди може да получи пълно помилване или смекчаване на присъдата – а при Тръмп няма правила: от тайни посещения в Мар-а-Лаго, през директни апели във Fox News, до лични молби към влиятелни хора от обкръжението на президента.

„Механизмът за помилвания е разбит. Всеки пробва каквото може, а хората харчат луди пари, за да бъдат чути,“ казва юристът Марк Ослер.

Дали рап легендата ще успее да убеди Тръмп да го спаси – или октомври ще го завари в затворническа килия?