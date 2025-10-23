Ш ок и ужас зад решетките! Хип-хоп магнатът Диди е бил на косъм от смъртта, след като затворник опрял нож в гърлото му, докато спял в печално известния затвор MDC Brooklyn.

Според близкия му приятел Чарлучи Финни, нападението било толкова внезапно, че звездата едва се спасила жив. „Не знам дали пазачите го спасиха, или сам се защити – важното е, че оцеля“, казва Финни пред Daily Mail.

Източници на TMZ потвърждават – инцидентът е напълно реален. Адвокатът на Диди обясни, че пазач е успял да спре въоръжения нападател в последния момент.

Финни е категоричен: затворът е смъртно опасен за хора, осъдени по сексуални обвинения. „Страх ме е за него. Тук никой не е в безопасност“, казва той.

Междувременно TMZ разкри, че президентът Тръмп обмисля помилване на Диди, въпреки официалните опровержения от Белия дом.

Диди излежава 50-месечна присъда за нарушаване на Закона за Ман, но беше оправдан по обвиненията за трафик и рекет. Засега звездата остава зад решетките – и според приятелите му, спи с едно око отворено.