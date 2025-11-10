П ромените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за арендата в земеделието сблъскаха интересите на собствениците на земеделски земи (БАСЗ) и зърнопроизводителите. Искането на арендаторите да отпаднат едногодишните договори предизвика реакция от медиите, в която те обвиниха, че последствията от приемане на предложението да отпаднат краткосрочното наемане на земя ще остави 3,5 млн. българи без ренти. От своя страна председателят на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов излезе с позиция, в която обвини БАСЗЗ, където доминират едрите поземлени фондове, че с този тип договаряне на ползването на земята държат зависими зърнопроизводителите. От друга страна се появяват все повече сигнали от дребни собственици на земи, които получават обидно ниски ренти или че така и не могат да ги получат.

Пример за това беше сигнал от ощетен дребен собственик от района на Любимец, който съобщи по време на семинар в Националната служба за съвети в земеделието (НСЗЗ), свързан с цените на земята, че ситуацията в района напомня на картелно споразумение и никой от арендаторите не дава рента по-висока от 25 лв. за дка. В същото време зърнопроизводителите непрекъснато се оплакват от високите ренти, които обаче важат основно за района на Добруджа и на места стигат над 100 лв. Други малки собственици в същия район пък съобщиха пред „Телеграф“, че заради възможността земята да се преотдава не могат да си получат рентата повече от година и не могат да принудят арендатора да им плати.

Според БАСЗЗ премахването на едногодишните договори за ползване на нивите ще лиши милиони собственици на земеделски земи от доходи от рента и ще рефлектира върху пазара на земеделска земя. Според тях въвеждането на задължителни дългосрочни договори за ползване, които подменят свободата на договаряне, ограничават правото на собственост и са противоконституционни. БАСЗЗ съобщават, че са се срещнали с ресорния зам.-министър на земеделието Иван Капитанов, пред когото са изложили аргументите си против. Според тях най-важният е, че определянето на минимален срок на договорите ще ощети 3,5 милиона българи - собственици на земеделски земи. То е в противоречие с конституционните принципи за неприкосновеност на частната собственост, свободни пазарни отношения и свобода на договаряне.

„Никакви съображения от икономическа целесъобразност не могат да имат преимущество над тези принципи, посочват от асоциацията. Това отново е опит за узурпиране на частна собственост, тъй като частният собственик на земеделска земя няма и минимална гаранция, че ще получи справедлива и свободно договорена рента след първата година от дългосрочния (аренден) договор. На собственика не е предоставена възможност да разтрогне едностранно и отпише дългосрочния договор за ползване при неплащане на рентата в срок и в договорения размер, като трябва да търси правата си единствено по съдебен път в съдопроизводства, които продължават с години“, пише в становището си БАСЗЗ.

В аргументите си БАСЗЗ допускат, че по този начин собственикът на ниви, освен че е принуден да прави непосилни съдебни разходи, е фактически ограбен, защото земята му се ползва, без да се плаща. Почти всяко българско домакинство разчита на доходи от наем и аренда на земеделска земя. Немалка част от получателите на такива доходи са възрастни хора. Те разчитат на тях особено в края на годината, за да посрещнат празниците, да покрият нужди за здраве или за бита, обясняват от БАСЗЗ. От асоциацията допускат, че с въвеждането на задължителни дългосрочни договори ще зачестят случаите на неплащане на рента след първата година от ползванетo.

По този начин не само се отнемат доходи от милиони собственици, които за няколко години ще са загуби за милиарди левове неполучени ренти, но това ще се отрази негативно и на цената на земята. Към днешна дата практиката на повечето собственици е да сключват едногодишни договори за отдаване под наем, именно за да намалят рисковете от неплащане на рентите, посочват от асоциацията.

Илия Проданов, председател на НАЗ: Разваляш договора без съд, ако не получиш парите

„През последните два дни ставаме свидетели на активна атака от страна на Асоциацията на собствениците на земеделска земя срещу предложенията на Националната асоциация на зърнопроизводителите за промени в Закона за арендата. Интересното е, че нито те, нито Министерството на земеделието и храните към момента са получили нашата концепция за дългосрочни договори. Въпреки това вече се лансират публични твърдения и спекулации. Излиза, че се „стреля на посоки“, без да се познават фактите“. Това коментира Илия Проданов, председател на асоциацията на зърнопроизводителите (НАЗ). Той обобщава основните опорни точки, които БАСЗЗ използва, срещу идеите на НАЗ и представя аргументи на зърнопроизводителите.

Според Проданов БАСЗЗ е против отпадане на едногодишните договори, защото това е основното оръжие за натиск и изнудване спрямо фермерите. „И нека сме ясни – тук не говорим за обикновените граждани, които притежават земеделска земя, а за големите фондове, изкупили масиви от хиляди декари. Тези фондове използват краткосрочните договори, за да диктуват условията и да ни държат в зависимост. В резултат – реалните производители не могат да планират, инвестират и печелят, което в крайна сметка вреди и на дребните собственици, и на цялото земеделие“, изтъква Проданов.

Според него твърдението, че след първата година при дългосрочен договор няма да се получава рента, е невярно. „Нашето предложение е именно в противоположната посока – собствениците, които не получат рентата си, ще могат да развалят договора едностранно, без да е необходимо да водят съдебни дела. По обвинението на БАСЗЗ, че се нарушава конституцията, той цитира чл. 21 от основния закон, според който „Земята, недрата, водите, растителният и животинският свят и другите природни богатства, които имат значение за националната икономика, подлежат на особена закрила от държавата и обществото“. Според шефа на НАЗ едногодишните договори са порок на българското поземлено законодателство.

С правилните промени те ще отпаднат по естествен път, защото не са рационални, не носят предвидимост и вредят на целия сектор.

А за тези, които се притесняват, нека бъдат спокойни, рентите няма да паднат заради промяната в закона, а заради икономическата обстановка.

Рентите ще се регулират от пазара и ефективността на производството, а не от натиска на фондове, които гледат на земята единствено като на инструмент за печалба, изтъква Илия Проданов.

