У чен от Харвард смая експертите, твърдейки, че кометата 3I/ATLAS, е поне милион пъти по-голяма от предишните посетители, което подкрепя теорията му, че всъщност може да е извънземен космически кораб.

Извънземните били по-древни от Слънцето!

Известният астрофизик от Харвард Ави Льоб пусна изумителна нова публикация в блога си, в която твърди, че междузвездната комета 3I/ATLAS е значително по-голяма от другите виждани досега. Според учения, огромният размер и необичайните характеристики на 3I/ATLAS са толкова невероятни за естествен обект, че биха могли да бъдат обяснени по-добре, ако беше извънземен космически кораб.

В блога си Льоб посочи, че кометата има предполагаема маса над 50 милиарда тона. Той също така твърди, че струите на обекта всъщност биха могли да бъдат технологични двигатели, което предполага, че може да е извънземен космически кораб, а не естествена комета.

„ Предполагаемата маса от над 50 милиарда тона е поне милион пъти по-голяма от предполагаемата маса на 1I/Oumuamua“, пише той. Льоб продължи: „Защо имахме такъв късмет да получим такъв гигантски обект, трети в списъка с междузвездни обекти, преди да станем свидетели на милион обекти с размерите на 1I/Oumuamua? Както показах в моята статия, в междузвездното пространство няма достатъчно скалист материал, за да побере доставката на такава гигантска ледена скала до вътрешната слънчева система през нашия период на изследване от десетилетие“.

Льоб, който ръководи проекта „Галилео“ в Харвард, е идентифицирал 10 странни характеристики, предполагащи, че кометата може да не е естествена, предупреждавайки, че това може да е „събитие на черен лебед“ с потенциално огромни последици, ако се окаже, че е извънземна технология, съобщава Daily Star.