К упа речни раци, плодове, купичка кисело мляко – това най-често обичал да има на масата бившият Първи. Личният му готвач Йордан Стоичков - бай Данчо, го гощавал с вкусна баница, качамак, таратор. От времето на Тато е и неговата рецепта за вкусна мусака. Въпрос на избор е дали картофите ще са на колелца или на кубчета, важен е вкусът – без грешка, като едно време.

Продукти:

кайма - 500 г

олио - 80 г

лук - една глава

картофи - 700 г

домати – 6 броя

черен пипер

червен пипер

магданоз

сол на вкус

кашкавал - 50 г

прясно мляко – 300 г

едно яйце

лъжица брашно

Приготвяне:

Задушете нарязания на ситно лук и една част от доматите в половината от мазнината. Трябва да останат само на мазнинка. След това добавете към тях каймата, червения пипер, черния пипер, ситно нарязания магданоз, малко вода и сол на вкус. Разбъркайте хубаво тази смес и я задушете, докато отново остане на мазнинка. Обелете картофите и ги нарежете на кръгчета или кубчета, според предпочитанията. Вземете една тава и редете на пластове кръгчета домати и картофи или пък омесете, ако сте избрали варианта с кубчетата. Върху картофите разстелете сместа с каймата, а отгоре пак наредете кръгчета картофи и кръгчета домати. Залейте с вода и поставете мусаката да се пече във фурната. След като видите, че е вече добре изпечена, залейте със смес от яйцата, млякото, брашното и сол на вкус. Отгоре поръсете с настъргания кашкавал и върнете обратно за малко във фурната да се допече. Става вкусотия до шия!

Кристи Красимирова