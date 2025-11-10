К рис Брадли , един от основателите на легендарната хеви метъл група Savage, почина . Представители на банда потвърдиха новината на страниците си в социалните мрежи.

В официално изявление представителите на групата изразиха дълбоката си скръб. Те обявиха, че вокалистът и басист Крис Брадли е починал след дълга битка с тежко заболяване. От името на цялата група те изразиха искрените си съболезнования на семейството и приятелите на музиканта. Те също така отбелязаха, че кончината му е непоправима загуба за всички, които са го познавали.

Историята на Savage започва през 1976 г., когато е основана от двама тийнейджъри: Крис Брадли и Анди Доусън. Те са били съответно на 18 и 15 години, когато се сформират. Музикантите постигат истинска популярност след издаването на албума си „Scene of the Crime“ през 1981 г. Именно песните „Let It Loose“ и „Dirty Money“ от този албум им носят широко признание. Групата се разпада през 1986 г., но се събира отново през 1995 г.