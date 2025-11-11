Е вропейската комисия тихомълком изгражда ново суперразузнаване, което ще работи директно под контрола на Урсула фон дер Лайен, разкрива „Файненшъл Таймс“.

Новата структура, описвана неофициално като мини-ЦРУ на ЕС, ще бъде разположена в сърцето на Брюксел и ще има задача да обединява и анализира тайна информация, предоставяна от разузнавателните служби на страните-членки.

По думите на източници, запознати с проекта, звеното ще се помещава в Генералния секретариат на Комисията и ще включва подбрани експерти от различни европейски служби.

Идеята: край на разпокъсаното разузнаване и повече контрол в ръцете на Еврокомисията.

Официално – това е стъпка към „по-добра защита на европейската сигурност“.

Неофициално – критиците виждат централизация на власт и разузнавателен „око над всички“, ръководено от най-влиятелната жена в ЕС.