П ожар в котелното отделение на детска градина в Кърджали възникнал в понеделник около 11:30 часа. Ръководството и преподаватели незабавно извели децата от сградата, предава NOVA.

На място са изпратени шестима огнеборци с два противопожарни автомобила от службата в Кърджали и три леки автомобила с четирима служители. Огънят, причинен от техническа неизправност, е потушен. Няма пострадали.

Изгорели са горелка, прозорци, опушени били около 200 квадратни метра стени. Дежурна оперативна група от РУ - Кърджали е извършила оглед. Образувано е досъдебно производство.