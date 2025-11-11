С ъдии от Районния съд в Габрово, а вероятно и от други съдилища в страната, погват длъжниците за парно в София.

За това сигнализираха клиенти на столичната „Топлофикация“, които са получили заповеди за изпълнение за неплатени суми. Юристи обясниха, че това е възможно след последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които бяха приети от Народното събрание това лято и бяха обнародвани в Държавен вестник през август. Целта е производствата да се придвижват по-бързо и така да се облекчават най-натоварените съдилища в страната, първенец сред които безспорно е Софийският районен съд.

Изненада

„Със съпруга ми бяхме много изненадани, когато видяхме в пощенската кутия известие, че има да получаваме съдебни книжа и още повече, когато се оказа, че те са от Районния съд в Габрово. В нашия случай се оказа, че в крайна сметка е допусната техническа грешка и сумата, за която претендират, е трябвало да е по партидата на предишния собственик на апартамента. Стресът обаче не е малък и най-вече усещането за несправедливост, защото по принцип всичко плащаме редовно, даже с отстъпката, която дават от 3% за коректните клиенти. Заповедта беше за доплащане от около 120 лв. към изравнителната сметка от май 2023 година. С лихвите, държавните такси и юрисконсултското възнаграждение сумата бе скочила повече от двойно - на 260 лева“, разказа пред „Телеграф“ Мая Боянова от София.

Портал

Разпределението на заповедните производства в различни съдилища из цялата страна става чрез електронен формуляр в Единния портал за електронно правосъдие.

„Хората не бива да се изненадват и да си мислят, че след като книжата са от съд в друг град, не бива да потърсят консултация с адвокат и да проверят как могат да защитят интересите си. Може да е отскоро, но промяната е факт. В чл. 410, ал. 5 на ГПК е записано, че „търговците, държавата и държавните учреждения, общините, нотариусите и частните съдебни изпълнители, както и лицата, представлявани от адвокат, подават заявления за издаване на заповед за изпълнение само по електронен път чрез електронния формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие“. Според Закона за съдебната власт заявленията се разпределят централизирано на принципа на случайния подбор между всички районни съдии в страната“, коментира адвокат Станислав Калчев.

Събиране

Заповедното производство е бърз и формален съдебен процес за събиране на безспорни парични вземания или за предаване на движими вещи, който се инициира от кредитора чрез заявление до съда. Целта е да се издаде заповед за изпълнение, която служи като основание за образуване на изпълнително дело и принудително събиране на вземането. Производството е едностранно, като длъжникът не участва в първоначалната му фаза и се уведомява за издадената заповед.

Людмил Христов