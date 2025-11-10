Ж ена в Япония се омъжи за виртуален годеник, създаден от ChatGPT. Според New York Times, подобни бракове вече не са изолирани случаи.

32-годишната жена създаде идеалния си младоженец с помощта на изкуствен интелект. Тя носеше очила за виртуална реалност по време на сватбената церемония. Тя също така проведе фотосесия, изображенията от която по-късно бяха подобрени с изображението на невронната мрежа.

Както отбелязва NYT, практиката на „връзки“ с изкуствен интелект е често срещана, както в Япония, така и сред американците: един на всеки пет възрастни в САЩ е имал близки отношения с ChatGPT, включително хора на възраст между 40 и 50 години.