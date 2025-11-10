Б орсите работят за здравословното хранене на българина през последната седмица. Салатите от домати с печени червени чушки и моркови със зеле стават все по-изгодни заедно с постните манджи. Но поскъпнаха любимото пилешко с ориз и омлетите. Това показват седмичните данни за цените на едро по пазарите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Цената на доматите пада с 6,34 на сто и те се търгуват по 2,72 лева за килограм. При червените чушки поевтиняването е с 1,05 на сто до 2,27 лева за килограм. По-евтини са също картофите - с 6,93 на сто до 0,94 лева за килограм, зелето - със 7,66% до 0,94 лева за килограм, морковите - с 2,44 на сто до 1,13 лева за килограм. Цената на зрелия лук кромид също е надолу - с 3,20 на сто, и той се търгува по 1,03 лева за килограм.

Увеличение

В същото време пилешкото месо поскъпва до 7,09 лв./кг, а яйцата – с 4,71 на сто до 0,40 лева за брой на едро. Оризът е с 1,2 на сто по-скъп, като цената му стига на едро до 3,37 лева/кг. А на кравето масло тя е по-висока с 0,76 на сто и то се предлага по 3,18 лева за опаковка от 125 грама. Олиото поскъпва с 3,64 на сто до 3,30 лева за литър. Цената на кашкавал "Витоша" се вдига с 0,43 на сто до 18,07 лева за килограм. По-скъпо с 2,17 на сто е киселото мляко - до 1,41 лева за кофичка от 400 грама. Повече се плаща за таратора, защото и цената на краставиците се вдигна с 6,24 на сто до 3,27 лева за килограм. Най-много поскъпнаха тиквичките – с 29,87% до 2,20 лева за килограм.

Плодове

При плодовете най-много се е увеличила цената на ябълките - с 6,90 на сто, и се предлагат по 2,51 лева за килограм. Гроздето е поскъпнало с 4,10 на сто до 3,30 лева за килограм. Бананите се търгуват с 0,07 на сто повече до 2,81 лева за килограм. Лимоните пък поевтиняват с 0,80% и се търгуват до 3,71 лева за килограм. А портокалите с 5,87% до 2,77 лева за килограм.

Таня Киркова