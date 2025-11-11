О коло 100 000 дървета бяха отсечени в сърцето на амазонската тропическа гора, за да се разчисти пътят към срещата на върха за климата COP30.

Доналд Тръмп разкритикува организаторите за това, че са прокопали осемкилометрова многолентова магистрала през древните гори, за да транспортират световни лидери и климатични активисти до събитието, което започна вчера, предава Guardian.

Президентът на САЩ беснееше в предаването „Truth Social“: „Те разкъсаха тропическите гори на Бразилия, за да построят четирилентова магистрала, по която природозащитниците да пътуват. Това се превърна в голям скандал!“.

COP се провежда всяка година и е най-голямата среща, посветена на борбата с изменението на климата. Тази година събитието се провежда от 10 до 21 ноември в бразилския град Белем. Поканени са представители от над 190 държави, но събитието беше затънало в противоречия още преди да започне. Решението събитието да се проведе в Белем предизвика недоумение, защото градът е крайно беден и раздиран от неравенство.

Повечето от 2,5-те милиона жители живеят в ужасяващи условия в бедняшки квартали. Мнозина твърдят, че е неуместно да се налага лъскава среща на световни лидери на тези хора. Има и сериозна липса на места за настаняване за приблизително 50 000 души, които се очаква да присъстват.

За да приведе района в подходящо състояние за домакинство, бразилското правителство наля 1 милиард долара инвестиции.