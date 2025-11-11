Б отев Пд най-после спечели на Колежа в изминалия кръг, като победи Добруджа с 2:1. Този първи успех дойде в осмото домакинство за сезона, като толкова късно досега това никога не се бе случвало в историята на „канарчетата“. Добруджа от своя страна остава без победа като гост в историята си над Ботев Пд в елита, както и единственият тим от началото на сезона, който все още няма спечелена точка като гост.
Цялата класация "Топспринт" разгледайте в днешния брой на "Мач Телеграф"
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE