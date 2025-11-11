Н овак Джокович инвестира 5 милиона долара в новия си бизнес.

Той се хвърли в това, за което стриктно следи в кариерата си – храненето. Носителят на 24 титли от Големия шлем не приема глутен и месо. Ноле вече произвежда снакс и пуканки, но не от царевица, а от сорго – петата най-отглеждана зърнена култура.

„Исках да участвам в този бранд като съосновател, както и да привлека инвеститори, които да повярват в нашата идея“, заяви Ноле. Той работи в сътрудничество с Джесика Давидоф. Тя се впусна в бизнеса с идеята да намери алтернативни пуканки за сина си, който е алергичен към царевицата.

Джокович пък отбеляза по оригинален начин титла №101. След триумфа в Атина той публикува своя снимка, обграден от далматинци – препратка към книгата на Доуди Смит „101 далматинци“ от 1956 г., по която Уолт Дисни създаде анимационен филм.

Сърбинът застана пред камерата на Пиърс Морган за интервю. Британецът го анонсира като разтърсващо и се извини на Ноле за случая от Откритото първенство на Австралия през 2020-а, когато го нарече лъжец. Тогава тенисистът не беше допуснат в страната заради липса на ваксина срещу COVID 19.