28-годишният испански защитник на ЦСКА 1948 Хуанми Карион даде интервю за Радио Сабадел, в което говори за престоя си в България, адаптацията в страната и целите на отбора.

- Хуанми, здравей! Намираме те в София, столицата на България, как се стигна до трансфера ти в ЦСКА?

- През май от клуба се свързаха с мен и попитаха дали искам да играя при тях и как би станал трансферът. Аз първо проучих града, отбора и първенството, а след това им споделих, че имам клауза в договора ми с тогавашния ми клуб (Антекера – бел.ред.), според която мога да бъда откупен за доста ниска сума – за 50 000 евро. Така се стигна до трансфера. Подписах 3-годишен договор, а финансовите условия са наистина много добри.

- Смяташ ли да останеш 3 години в България или ще търсиш ново предизвикателство на по-късен етап?

- Много добре се чувствам в отбора. Той е финансово стабилен, всичко се плаща навреме, а освен това е много силен спортно-технически и е сред първите в класирането.

- На какъв език се разбираш останалите в отбора.

- На английски най-вече. Българският е много труден, нищо не разбирам. В отбора обаче има много чужденци – от Бразилия, Франция, Германия, Португалия... Има още един испанец. Така че освен английския, мога да използвам испански и португалски.

- Как ти се вижда столицата София?

- Страхотен град. Има от всичко, нищо не ми липсва.

- А какво ти липсва от Испания?

- Храната, чувството за хумор и начинът на работа.

- Какво имаш предвид като казваш начина на работа?

- Ами тук се работи повече за физика и по-малко тактически и технически. По последните два показателя Испания е на светлинни години. Тук се играе повече вертикален футбол, може би само Левски, чийто треньор е Хулио Веласкес, опитва да играе с по-дълго задържане на топката.

- А храната?

- Не ме разбирайте погрешно – храната тук е страхотна. Просто някои неща, които се правят само в Испания, ми липсват.

- Отборът ти е само на 3 точки от първия в класирането Левски, какви са целите ви този сезон?

- Целта е да станем шампиони. Ако не, най-малко да сме сред първите три тима. Но ние искаме да сме най-отгоре в класирането, разбира се. Сега ни предстои мач с Лудогорец, който много желаем да спечелим. Този тим е 14 пъти поред шампион на България и винаги е фаворит за титлата. Той дори сега е с мач по-малко от останалите. Но мисля, че тази година Левски на Хулио Веласкес също има сериозни шансове.

- Всички помним великия отбор на България от 1994-а със Стоичков, Балъков, Костадинов... Но наскоро Испания игра с България и се видя, сега отборът няма нищо общо с тогавашния?

- Пак ще кажа, че тактически и технически испанският футбол е със светлинни години напред.

- ЦСКА е бил отборът на армията в епохата на комунизма...

- Не, не... трябва да ви поправя. Има две ЦСКА в България. Нашият бюрократично би трябвало да е истинският клуб, но за такъв е приет другият ЦСКА. Така че ние сме нов клуб и нямаме кой знае каква история.

- Значи доста странна е ситуацията. Поне имате ли подкрепа от фенове в София?

- Другото ЦСКА е подкрепян от феновете. По принцип най-много фенове в София има Левски – когато играхме срещу тях на стадиона имаше 15 000 души. След това е другото ЦСКА, което също има много фенове.

- Вие пред каква публика играете на домакинските си мачове?

- Пред 300-400 души, не повече.

- И се борите за титлата!?

- Да, невероятно звучи, но е факт!

- Хуанми, благодаря ти за отделеното време и ти желаем всичко най-добро в България?

- Благодаря и аз, дано да се класираме възможно най-напред, а защо не и да станем шампиони.