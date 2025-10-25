Н ападателят на Левски Евертон Бала бе много доволен при успеха с 3:0 над Добруджа в среща от 13-ия кръг на efbet Лига. Именно той бе избран за Играч на мача след двете си попадения през първата част. "Изключително щастлив съм, че вкарах двата гола и ви благодаря за хубавите думи. Доволен съм много от победата, добавихме още три точки. Много е важно да продължим по същия начин, със същата амбиция в шампионата", заяви той.

Левски даже и не усети Добруджа

"Работата на нападателите е да вкарват голове, независимо дали са крила, или в центъра на атаката. Когато играч не успява да отбележи, усеща липсата. Именно заради това съм щастлив, че вкарах. Искаше ми се да вкарам хеттрик, но не съм сърдит. Лека болка имам и мисля, че не е нищо сериозно, не искахме да се получи по-сериозна травма", добави специалистът. "Ради Кирилов също се представя изключително на тази позиция. Когато някой се наложи да е крило, мога да играя на върха. Ако трябва да избирам, аз бих играл на фланга, но съм адаптивен на всяка позиция, оставям решението на треньора. Знаем важността на дербито, но дотогава мач за мач", завърши Евертон Бала.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX