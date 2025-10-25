Л евски даже и не усети Добруджа и го победи с 3:0 в 13-я кръг от Първа лига. "Сините" бяха господари на терена през цялото време и дори можеха да спечелят с по-голям резултат. Успехът означава, че момчетата на Хулио Веласкес са лидери с 32 точки - 6 повече от втория ЦСКА 1948, който играе дерби срещу Лудогорец в понеделник. Гостите от Добрич остават на последно място с едва 7 точки. Това е и четвърти пореден успех за Левски в шампионата.

Левски захапа Добруджа още от първите минути. В 4-ата минута Радослав Кирилов получи топката вляво от вратата след диагонален пас на Майкон. Той върна към точката на дузпата, откъдето Борислав Рупанов шутира, но неточно. Две минути по-късно Рупанов отново излезе на стрелкова позиция, този път с глава, но не уцели вратата при завършването на една многоходова атака на "сините". В 7-ата минута Ради Кирилов нахлу от дясното крило към вътрешността на терена и стреля с левия крак, но топката мина покрай левия страничен стълб.

Натискът на домакините бе материализиран в 13-ата минута, когато Евертон Бала получи топката от Асен Митков на лявото крило, след което нахлу в наказателното поле на Добруджа и прати топката в мрежата с десния си крак - 1:0 за Левски!

В 27-ата минута, когато Оливер Камдем получи топката в наказателното поле вляво от вратата на Григоров и отправи остро подаване към отсрещната част на пеналтерията. Там Курушума бе забравен, като с първото си докосване овладя топката, а с второто я прати в долния десен ъгъл - 2:0! Сякаш мачът свърши след това попадение и въпрос просто с колко ще спечели Левски.

Отговорът бе 3:0. През второто полувреме падна още едно попадение. В 74-ата минута Майкон направи мощен пробив по левия фланг и подаде в наказателното поле. На далечната греда бе Марин Петков, който без да се колебае прати топката в мрежата на Добруджа за 3:0.

