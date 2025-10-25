Т реньорът на Левски Хулио Веласкес призна кога го боли сърцето. Това е, когато трябва да оставя играчи извън групата на тима, визирайки Патрик Мислович, Карлос Охене, Фабио Лима и Никола Серафимов. Той каза това след лесния успех с 3:0 над Добруджа. „Да, за мен Добруджа в предишния си мач с ЦСКА ми се стори, че направи много добър двубой. Стори ми се, че има шанс да изравня. Затова коментирах на пресконференцията, че трябва да покажем уважение преди всичко. Изключително високо ниво и отговорно отношение от моя отбор. Бяхме доминиращия отбор от първата до последната минута. Отборът показа това, за което стана дума на пресконференцията – раздаваме се, независимо срещу кого играем“.

Левски даже и не усети Добруджа

За ротациите в състава Веласкес каза: „Подобен род решения сме ги взимали и при мачовете от евротурнирите. Сега имаме мач в средата на седмицата за Купата, а в края идва нов шампионатен мач. Имам 22 футболисти и трима вратари, всички се готвят по невероятен начин, възможно е всеки да започне. Оттук насетне взимаме решение на база моментното състояние“.

„От доста години съм в треньорската професия. Определено ми е много трудно и ме боли сърцето, когато се налага да оставям играчи извън групата. На първо място са невероятни като хора. Освен че са невероятни личности, тренират наистина много добре. Но все пак трябва да вземеш тежки решения на база това, което следва, и което изисква противникът. Всеки футболист може да вземе участие. За начина, по който тренират и се влагат всеки ден - това е хубаво за треньора и спортно-техническия щаб. Много ме боли, когато се налага да оставям футболисти извън групата, още повече че нямаме контузени, става много трудно. Това е футболът, дано продължаваме без контузии“.

„За мен този въпрос е малко извън контекста. В първенството не участват само два отбора, повече са. Уважаваме всеки отбор. Ако мислим по този начин, сме обречени на неуспех. Искам да подхождаме скромно, както досега го правехме. Ключово е да си здраво стъпил на земята, скромен, да си даваш ясна представа и висока оценка. Момчетата заслужават това. Трябва да подхождаме сериозно към всеки мач, така трябва да мислим“.

