А танас Атанасов – Орела тропна помасата и заяви след загубата на Добруджа с 0:3 от Левски на „Герена“, че докато той води „жълто-зелените“, отборът няма да играе неприятен футбол. „Днес мачът Левски с индивидуални качества си ни надиграха. Имахме нашите си ситуации. Значи на „Герена“ не може да имаш 20 ситуации. Имахме 2-3, едната беше 100 процента при 0:0. Оттам нататък се мъчихме. В нито един момент не се дръпнахме в група защита, индивидуалните качества са неоспорими – срещу най-добре играещия отбор в момента. Старанието на футболистите пак е на ниво. Няма какво да го повтарям, има отделни моменти, където Левски са си по-добър отбор от нас“.

Левски даже и не усети Добруджа

„Аз съм го казал – тези играчи няма как да ги развиваме по друг начин. Ако ги наредим отзад и само ритаме топката напред, няма смисъл. Имаме българи, млади играчи. Днеш имаше много грешки, би трябвало да си взимаш поуките. Докато съм аз, Добруджа няма да играе неприятен футбол. Какво ще стане, ако се затворим? Една или друга грешка, днес имахме шанс да поведем. Така че... Това са агресивни и добре натренитарин играчи, функционално не им отстъпихме. По-скъпи и рутинирани играчи. Най-добре играещият отбор в момента е Левски“, каза Орела.

„Вече е и класа, излизаш сам срещу вратаря... Какво да се сърдим на Тони Иванов, на 20 години момче. Има и други варианти да отиграе, взел е грешно решение, но ще расте. Може би малко и притеснение, връща се на „Герена“ след дълго време, юноша на Левски е. По този начин ще израсне“, завърши той.

