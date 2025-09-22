Н ищо ново за ЦСКА. "Червените" пак се изложиха и завършиха 1:1 при визитата на Ботев Враца в дебюта на Валентин Илиев.

Първата част под Околчица бе ужасно скучна и общо взето нямаше какво да се отбележи. ЦСКА обаче стартира по най-добрия начин след почивката. Йоанис Питас даде аванс на гостите след първата си успешна комбинация с Леандро Годой.

Но след средата на второто полувреме врачани включиха на скорост и притисната противника. Това даде резултат и Даниел Генов изравни с глава, а после можеше да вкара и втори гол, ако негов удар от фал не се бе спрял в сглобката на гредите. В самия край на мача, в шестата минута на продължението, втори гол на Питас бе отменен заради засада.

ЦСКА има катастрофален актив от 8 точки след 9 кръга. Ботев Враца на Христо Янев е с три пункта повече.

