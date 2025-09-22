У сман Дембеле е новият носител на "Златната топка" на бляскава церемония в "Шатле" в Париж. Френската звезда на ПСЖ изпревари Ламин Ямал от Барселона и съотбоникът си Витиня, които допълните тройката. Извън нея останаха хора като Мохамед Салах и Килиан Мбапе.

Нападателят на Пари Сен Жермен остави зад гърба си изключително успешен сезон, в който бе в основаната на триумфите на парижани както във Франция, така и в Европа, където спечелиха Шампионската лига и Суперкупата на Европа! Френският нападател реализира 21 попадения във френското първенство и направи 6 асистенции, като бе в основата и на трите трофея.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ЗЛАТНАТА ТОПКА

1. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

2. Ламин Ямал (Барселона, Испания)

3. Витиня (ПСЖ, Португалия)

4. Мохамед Салах (Ливърпул, Египет)

5. Рафиня (Барселона, Бразилия)

6. Ашраф Хакими (ПСЖ, Мароко)

7. Килиан Мбапе (Реал Мадрид, Франция)

8. Коул Палмър (Челси, Англия)

9. Джанлуиджи Донарума (ПСЖ/Манчестър Сити, Италия)

10. Нуно Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Очаквайте подробности!

Вижте всички носители на Златната топка:

1956: Стенли Матюс (Англия)

1957: Алфредо Ди Стефано (Испания)

1958: Раймон Копа (Франция)

1959: Алфредо Ди Стефано (Испания)

1960: Луис Суарес (Испания)

1961: Омар Сивори (Италия)

1962: Йозеф Масопуст (Чехия)

1963: Лев Яшин (СССР)

1964: Денис Лоу (Шотландия)

1965: Еузебио (Португалия)

1966: Боби Чарлтън (Англия)

1967: Флориан Алберт (Унгария)

1968: Джордж Бест (Северна Ирландия)

1969: Джани Ривера (Италия)

1970: Герд Мюлер (Германия)

1971: Йохан Кройф (Нидерландия)

1972: Франц Бекенбауер (Германия)

1973: Йохан Кройф (Нидерландия)

1974: Йохан Кройф (Нидерландия)

1975: Олег Блохин (СССР)

1976: Франц Бекенбауер (Германия)

1977: Алан Симонсен (Дания)

1978: Кевин Кийгън (Англия)

1979: Кевин Кийгън (Англия)

1980: Карл-Хайнц Румениге (Германия)

1981: Карл-Хайнц Румениге (Германия)

1982: Паоло Роси (Италия)

1983: Мишел Платини (Франция)

1984: Мишел Платини (Франция)

1985: Мишел Платини (Франция)

1986: Игор Беланов (СССР)

1987: Рууд Гулит (Нидерландия)

1988: Марко ван Бастен (Нидерландия)

1989: Марко ван Бастен (Нидерландия)

1990: Лотар Матеус (Германия)

1991: Жан-Пиер Папен (Франция)

1992: Марко ван Бастен (Нидерландия)

1993: Роберто Баджо (Италия)

1994: Христо Стоичков (БЪЛГАРИЯ)

1995: Джордж Уеа (Либерия)

1996: Матиас Замер (Германия)

1997: Роналдо (Бразилия)

1998: Зинедин Зидан (Франция)

1999: Ривалдо (Бразилия)

2000: Луиш Фиго (Португалия)

2001: Майкъл Оуен (Англия)

2002: Роналдо (Бразилия)

2003: Павел Недвед (Чехия)

2004: Андрий Шевченко (Украйна)

2005: Роналдиньо (Бразилия)

2006: Фабио Канаваро (Италия)

2007: Кака (Бразилия)

2008: Кристиано Роналдо (Португалия)

2009: Лионел Меси (Аржентина)

2010: Лионел Меси (Аржентина)

2011: Лионел Меси (Аржентина)

2012: Лионел Меси (Аржентина)

2013: Кристиано Роналдо (Португалия)

2014: Кристиано Роналдо (Португалия)

2015: Лионел Меси (Аржентина)

2016: Кристиано Роналдо (Португалия)

2017: Кристиано Роналдо (Португалия)

2018: Лука Модрич (Хърватия)

2019: Лионел Меси (Аржентина)

2020: Не се присъжда заради пандемията от коронавирус

2021: Лионел Меси (Аржентина)

2022: Карим Бензема (Франция)

2023: Лионел Меси (Аржентина)

2024: Родри (Испания)

2025: Усман Дембеле (Франция)

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX