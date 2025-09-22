К рилото на Левски - Марин Петков, има нов агент. Това е португалецът Едуардо Мариньо, който работи за агенция Universal Twenty Two, представляваща рекордната покупка на Ливърпул и Висшата лига Александър Исак.

Съотборникът на Петков при „сините“ Борислав Рупанов работи със същата агенция. В нея има и още българи. Това са Кирил Десподов, Валентин Антов, Ангел Лясков, Ахмед Ахмедов, Георги Минчев, Чунг Нгуен До (вече национал на Виетнам), пише dsport.

Сред клиентите на Universal Twenty Two личат още големи имена, сред които Емилиано Мартинес, Доминик Ливакович, и Неманя Матич. Тази промяна да помогне на Петков да осъществи трансфер, за какъвто се тръби от дълго време.