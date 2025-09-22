40-годишният Кристиано Роналдо заяви, че всъщност е на 28,9 години! Той разкри доста интересни подробности от личния си живот.

"Съпругата ми Джорджина ми казва: „Децата ни ще настинат, ако са боси". Точно обратното е... Тялото се нуждае от дискомфорт, за да стане по-силно". Години наред студът е част от моята рутина. Използвам криотерапия, студени душове, компресионни камери. Всичко това тренира тялото и ума ми за високи постижения. Не само играя футбол, но и се грижа за себе си като елитен спортист. Спя добре, повече от седем часа всяка нощ, движа се през целия ден и най-вече съм постоянен. Ето защо, на 40 години, моята физиологична възраст според Whoop е 28,9. Не е късмет. Това е ежедневна работа", заяви CR7.

"Разбира се, аз също се глезя. Ял съм бургер, стоял съм буден до 2:00 сутринта, гледайки битка в UFC, спал съм лошо. Но това е 5% от живота ми. Останалите 95% са дисциплина, рутина, възстановяване. Хората си мислят, че да си във форма означава да живееш обсебен, но не. Става въпрос за намиране на баланса между това да се наслаждаваш на живота и да се грижиш за себе си. И ако ме питате каква е тайната, винаги казвам едно и също: няма такава. Просто става въпрос за това да бъдеш последователен, когато другите не са. Това е истинската разлика", добави Роналдо.