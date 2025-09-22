Ч етирима бивши ръководители на Ювентус, включително Андреа Аниели (бивш президент) и носителят на Златната топка Павел Недвед (бивш вицепрезидент), бяха осъдени на повече от една година затвор за финансови нередности, извършени по време на тяхното управление в торинския гигант. Те обаче няма да влязат в затвора, тъй като присъдите им са с изпитателен срок. Другите двама осъдени са Фабио Партичи (бивш спортен директор) и Чезаре Габазио (бивш юридически директор). Всички те се признаха за виновни и постигнаха споразумение с прокуратурата.

Случаят доведе до оставката на Аниели и цялото ръководство на Ювентус през 2022 г. Ювентус беше санкциониран с отнемане на 10 точки през сезон 2022-23 в Серия А и беше изваден от УЕФА от Лигата на конференциите поради данъчни измами. Разследването „Призма“ изследва дали клубът е заблудил инвеститорите с фактури за несъществуващи сделки, за да покаже приходи, и дали са били възпрепятствани надзорните органи.

Приемането на съдебните споразумения може да представлява окончателно правно разрешаване за клуба, позволявайки на ключови фигури като Аниели да се върнат в управлението на футбола след изтичането на техните забрани, свързани със спорта.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX