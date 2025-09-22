У чени разгадаха защо Слънцето става зловещо синьо.

През 1831 г. Слънцето внезапно става синьо, причинявайки спад на реколтата и рязък спад на температурите на континентите. В продължение на близо 200 години причината за тези аномалии остава неизвестна - докато екип от учени не открива малко известно изригване на вулкана Зав-1 на остров Симушир в руските Курилски острови.

Резултатите от изследването, публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, показват, че изригването е имало глобално въздействие: огромни количества сяра са били освободени в стратосферата, създавайки завеса от сулфатни аерозоли, които отразяват слънчевата светлина и причиняват значително охлаждане. Очевидци описват странно лято: Слънцето понякога изглежда синьо, лилаво или зелено, докато слаби реколти и студеното време са засегнали Европа и Северна Америка.

Учените анализирали ледени ядра от Гренландия и Антарктида и открили микроскопични фрагменти от вулканично стъкло, които съответстват на дебелия слой пепел на остров Симушир. Радиовъглеродното датиране и анализът на изотопи на сяра потвърдиха, че събитието се е случило през лятото на 1831 г. Смята се, че изригването на Зав-1 е освободило приблизително 12 тераграма сяра в стратосферата – много повече в сравнение с изригването на Пинатубо през 1991 г. Това е довело до понижаване на температурите в Северното полукълбо с 0,5-1°C през 1831-1833 г. Моделирането показа, че аерозолният облак е достигнал 23 км височина, променяйки слънчевата радиация и влияейки на глобалните метеорологични системи, включително мусоните в Африка и Азия. „Това не бяха просто локализирани ефекти. Говорим за стратосферна завеса с реални глобални последици“, отбеляза вулканологът Уилям Хътчисън, водещ автор на изследването. Събитието от 1831 г. най-накрая получи научно обяснение, потвърждавайки как малко известни вулканични катастрофи могат радикално да променят климата на Земята, писа marica.bg.