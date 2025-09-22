Ч етирима футболисти на Ботев Пловдив са с контузии, като голяма част от тях са със сериозни травми и ще пропуснат предстоящите мачове. Медицинският щаб на „жълто-черните“ полага ежедневни грижи за всички контузени състезатели.

След снощния двубой Габриел Нога претърпя операция на долната челюст в „Пирогов“. В следващите три седмици защитникът ще бъде със специална шина и няма да може да води тренировки. Според докторите бранителят ще може да участва в тренировъчния процес след 6 седмици.

Симеон Петров е с травма в прасеца в следствие на удар на мача със Септември. Националът на България е под въпрос за следващите двубои. Халфът Енрике Жоку ще премине контролна снимка на 1 октомври. При добър резултат на нея ще бъде свален неговият ботуш, след което ще премине към леки раздвижвания и в средата на октомври ще започне тренировки с отбора.

Крайният защитник Константинос Балоянис е с разтежение, като във вторник ще мине преглед. Ако има подобрение ще започне интензивни тренировки, но също е под въпрос за сблъсъка с ЦСКА 1948.

