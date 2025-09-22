Г ермания и Австрия протестираха срещу искането на Турция да получи изключителни права върху рецептата за дюнер кебапа от Европейската комисия. Причината е, че южната ни съседка настоява популярният сандвич да се прави по нейна рецепта само с телешко, ориз, домати и люто. Истанбул е внесъл искането за защита още преди година, но Брюксел вероятно ще откаже, твърди източник от ЕК пред германския вестник „Билд“, цитиран от БТА.

Драмата с популярната улична храна започва, когато базираната в Истанбул Турска асоциация на производителите на дюнер (UDOFED) настоя да получи изключителни права върху наименованието „дюнер кебап“, когато внесе искане да получи статут на „защитен традиционен специалитет“. Това обаче би принудило европейските производители или да следват стриктно турски рецепти, или да преименуват продуктите си, протестираха Германия и Австрия. „Това би означавало край на 95 процента от дюнерите, които в момента се продават в Германия“, заяви Ердоан Ком, говорител на германската Асоциация на производителите на дюнери.

„Официалното решение ще отнеме известно време. Но като се вземат предвид всички известни факти, вероятността вносителят на турското искане да успее е близка до нула“, е казал източник от Европейската комисия пред германския вестник „Билд“.

Искането на Турция е „дюнер кебап“ да се приготвя само с телешко месо от животни на възраст над 16 месеца, специални съставки за мариноване, по-малко сол, както и ножове с дължина от 55 см вместо електрически уреди. Освен това да се влагат в пита месо, ориз, домати, люти чушки.

Дюнерът, популярен в повечето европейски страни, обаче се прави със зелена салата и млечни сосове с чесън, увити в лаваш. В България задължително се добавят пържени картофки. Гърците пък пълнят пита със свинско месо с кромид лук, полят с млечен чеснов сос, но не го наричат дюнер.