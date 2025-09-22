Т ази есен конкурсът „Мис Силикон“ обещава едно от най-интересните си издания.

Сред дванадесетте се откроява попфолк певицата Анджи Илиева, позната с участията си в лейбъла на Оцко, вече четири години работи активно на музикалната сцена и има над десет клипирани песни.

Тя кандидатства за конкурса още в средата на лятото и е сред одобрените участнички.

Операция

„Сред претендентките се открояват още OnlyFans и тату модел, студентка по право и медицинска сестра. Едно от момичетата има над 400 татуировки по тялото си“, споделиха за „Телеграф“ организаторите. Определено тазгодишният подбор е особено разнообразен, добавят още те. Най- младата участничка е на 21 години, а най- възрастната на 44. Организаторите разкриват още няколко любопитни факта: дамата с най-големия силиконов бюст тази година притежава общо 2000 кубика, а една от съперничките ѝ е преминала през над 12 пластични интервенции по цялото тяло.

Топлес

Конкурсът ще се проведе в края на октомври в Студентски град и ще излъчи новата носителка на титлата „Мис Силикон“. Това е 17-о издание на събитието, допълват още от конкурса. Момичетата ще дефилират в 3 тура – по бански, бельо и рокля. Разбира се, дали ще има без бански, ще разберат само тези, които присъстват на живо.

*Автор: Василена Маринова