Х рабрият Спартак Варна продължава да удивлява. "Соколите", които се намират в много тежко финансово състояние, удариха Ботев Пловдив с 3:2 в страхотно шоу на "Коритото". Домакините повеждаха на три пъти в резултата, тъй като "канарачетата" дадоха отпор, но така и не успяха да излязат от кризата, която ги е налегнала.

Шоуто започна в 14-ата минута. Тогава Спартак Варна излезе напред в резултата. Бернардо Коуто блесна още тогава, след като пусна за Даниел Иванов вдясно, той върна на Берна, а бразилецът с успореден пас намери Георг Стояновски, а внукът на треньора Гьоко Хаджиевски отблизо вкара дебютния си гол за 1:0.

Сменили Неделев заради замайване

В 25-ата минута "канарчетата" изпаднаха в ужас. Капитанът Тодор Неделев получи травма и бе принудително заменен от Лукас Араужо. Седем минути след това Араужо стреля от дистанция, но слабо и право в ръцете на Максим Ковальов.

Малко преди почивката Ботев Пловдив все пак стигна до изравнително попадение. Николай Минков напредна по десния фланг и нанесе коварен удар, с който Ковальов не успя да се справи докрай убедително, младият Самуил Цонов се ориентира най-добре в наказателното поле и също вкара дебютния си гол - 1:1.

В началото на второто полувреме Спартак Варна излезе за втори път напред в резултата. "Соколите" тръгнаха в контраатака, Георг Стояновски пробва амбициозен удар от сериозна дистанция, но бе блокиран, топката се върна в него, след което изведе Бернардо, който излезе на стрелкова позиция и елегантно прати топката в мрежата - 2:1.

В 68-ата минута "жълто-черните" за втори път стигнаха до изравнително попадение. Никола Солдо се бе изнесъл напред и пусна топката за Армстронг Око-Флекс, който проби опасно по левия фланг и от далечна дистанция нанесе удар към долния десен ъгъл, преодолявайки Максим Ковальов, който не реагира по най-добрия начин - 2:2.

Коуто, Шанде и другите "соколи" били деца на Гьоко

В 76-ата минута Спартак Варна получи дузпа. Цветослав Маринов стреля от границата на наказателното поле, топката срещна широко разперената ръка на Око-Флекс. Давидов не видя ситуацията в реално време и гледа ситуацията на монитора. Берна се нагърби с изпълнението и вкара в горния ляв ъгъл за 3:2 в полза на "соколите".

До края "соколите" вкара още веднъж, но попадението не бе признато. В класирането Спартак вече е на шесто място с 16 точки. "Канарчетата" остават с 11 пункта на 13-то място.

