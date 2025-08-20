Л егендата на Черно море Тодор Марев коментира победата в дербито на Варна над Спартак с 3:1 на „Коритото“. Той е категоричен, че с всеки изминал ден тимът на Илиан Илиев ще става все по-силен. „Стана един много здрав сблъсък. Черно море според мен заслужено взе трите точки. Убеден съм, че „моряците“ с всеки изминал ден ще стават все по-добри. Много важна победа беше това най-вече за самочувствието на тези футболисти. Видях много хубави отигравания. Вкарахме бърз гол, но след това за известен период от време се отстъпи инициативата и Спартак върна попадението. След това отново последва натиск на Черно море, който доведе до второ попадение. Да, то дойде след грешка на Ковальов, но тя беше наказана. Стават тези неща във футбола. Той е качествен вратар. В крайна сметка мисля, че по-добрия отбор победи. През този сезон съм сигурен, че с всеки изминал мач Черно море ще изглежда все по-добър".

"Тези футболисти все още не са се напаснали както трябва. Като се случи това ще се забележи от всеки. Определено играчите нямат право на отпускане в нито един двубой. Сега се изправят срещу Локомотив Пд на „Тича“. Ние от много години играем трудно срещу тях без значение състоянието на двата тима. Това е отбор в подем. Надградиха през лятото. Трябва да бъдат внимателни играчите и да изпълнят указанията на Илиан Илиев. Ако това се случи съм сигурен, че Черно море ще излезе краен победител от този двубой“, заяви Марев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

