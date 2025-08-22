Т реньорът на Ботев Враца Христо Янев, донесъл последния трофей във витрината на ЦСКА (купата на страната през 2016-а), взе втори бивш футболист на Левски в рамките на 48 часа.

Това е халфът Илия Юруков, който по време на престоя си на „Герена” се засече с привлечения под Околчица онзи ден Радослав Цонев.

Ето какво написаха от Ботев Враца:

„Ново попълнение!

Илия Юруков вече е част от Ботев Враца!

Опитен халф с мачове за Левски, Арда и сръбския Раднички Ниш.

Готов да води битките в средата на терена!

С амбиция да помогне на отбора ни да върви само нагоре!

Добре дошъл във Враца, Илия!

С Ботевска воля, с Ботевски дух!“.