Б ългария приема европейския шампион Испания в първа световна квалификация от група Е за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Другите два отбора в групата са Турция и Грузия.
Срещата на изпълнения до краен предел Национален стадион “Васил Левски” започна в 21:45 ч., главен съдия е Сърджан Йованович от Сърбия.
България е без капитана си Кирил Десподов, който получи мускулен проблем на официалната тренировка. Футболистът на ПАОК няма да играе и срещу Грузия.
В стартовите 11 на Илиан Илиев определено има изненади, като пълният дебютант Емил Ценов започна като титуляр. Атаката на "лъвовете" е водена от Александър Колев и Радослав Кирилов. Васил Панайотов пък стартира в халфовата линия.
Капитанът на испанския национален отбор - Алваро Мората, както и носителят на "Златната топка" за 2024-а година - Родри, са оставени на резервната скамейка.
СТАРТОВИ СЪСТАВИ:
България: 21. Светослав Вуцор, 7. Фабиан Нюрнбергер, 13. Емил Ценов, 5. Кристиан Димитров, 14. Антон Недялков, 15. Васил Панайотов, 4. Илия Груев, 18. Ивайло Чочев, 10. Радослав Кирилов, 12. Николай Минков, 9. Александър Колев
Испания: 23. Унай Симон, 22. Марк Кукурея, 5. Дийн Хаусен, 3. Робин Льо Норман, 12. Педро Поро, 20. Педри, 18. Мартин Субименди, 6. Микел Мерино, 21. Микел Оярсабал, 17. Нико Уилямс, 19. Ламин Ямал.
🚨 OFICIAL | 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 4, 2025
👥 Este es el primer equipo de España en nuestro camino al Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KZG0YV7vXi