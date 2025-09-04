Х алфът на Барселона Френки де Йонг е на крилете на щастието, след като съпругата му Мики Кимени роди второто им дете.

Семейството съобщи радостна вест с обща публикация в профилите си в Инстаграм.

„Поздравления, Мики и Френки, и добре дошъл, Мейсън де Йонг!“, честитиха на двойката от Барса.

Нидерландският национал и любимата му се познават от гимназиалните години в Тилбург. През 2022 г. Френки предложи брак на Мики по време на ваканция в Мексико.

На следващата година се роди първият им син Майлс, а през 2024 г. се ожениха. Де Йонг премина в Барселона от Аякс през 2019 г. срещу 86 млн. евро. Днес на халфа предстои мач с „лалетата“ от световните квалификации срещу Полша.