П аралелно с реконструкцията на стадион „Българска армия“, от ЦСКА работят усилено преместването на своята академия на новата база край летището в София.

Преди няколко месеца шефът на червената школа Костадин Ангелов обяви, че има реален шанс това да се случи още до края на 2025 г.

„Работи се изключително сериозно. Първата цел е изграждането на игрищата – едно естествено и едно изкуствено, с нов тип гранули, които ще заменят досегашните с гуми. Те трябва да са с максимални размери и когато са готови, ще се преместим там с мобилни съблекални“, заяви тогава Ангелов.