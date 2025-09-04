Илиан Илиев съжалява, че играчите му не са показали още малко повече от това, което дадоха срещу испанците.

И лиан Илиев изрази съжаление, че родните национали не са показали малко повече при загубата с 0:3 от Испания, за да зарадват над 40 хиляди по трибуните на националния стадион. Селекционерът каза, че „лъвовете“ са се сблъскали с един от най-добрите отбори в света, а това не е лесна задача.

„Като цяло от себераздаването съм доволен. Опитахме се да се противопоставим. Излязохме да играем с 4 защитника, след като допуснахме двата гола, видяхме, че не можем да затваряме пространствата. По-силните отбори ги търсят, после заиграхме с пет, приехме по-ниско играта.

Испания имаше повече ситуации игрово, отколкото тези, които ни вкара. Второто се опитахме да коригираме, да скъсим дистанцията, там да затваряме – доволен съм от старанието. Игрово знаем, че трябва да направим повече. Сблъскахме се с един от най-добрите отбори в света, не е лесно“.

„Ние сменихме някои позиции. Това ни е работата. Като изместихме Антон вляво, малко се спряха влизанията на Ямал. Това са световна класа футболисти. Важното е един на един да не оставаме. Но пак повтарям, футболистите дадоха максимума във всяка една фаза. Малко повече респект може би имахме. Имаше няколко ситуации, в които можеше да създадем опасности, особено второто полувреме“.

За дебютанта Емил Ценов, Илиев каза: „Емо се справи, после Божинов, който също дебютира. Това е бъдещето – такива момчета. Показаха донякъде самочувствие срещу отбор като Испания“.

„Не беше приятно да допуснем гол толкова рано. В трудните моменти хората опитваха да ни подкрепят, благодарим! Секнаха и техния ентусиазъм. Съжалявам, че не можахме да дадем малко повече от това, което дадохме. Това означава да им създадем проблеми, удоволствието отборът ти да атакува“, каза Илиев по повод ранния гол на "Ла Фурия Роха"