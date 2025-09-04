Т рима пълнолетни и един непълнолетен младеж са нападнали старши комисар Николай Кожухаров малко след полунощ на 4 септември. След животоспасяваща операция състоянието му е сравнително стабилно и лекарите от УМБАЛ „Канев“ имат надежда, че ще възстанови.

СЛЕД ЗАБЕЛЕЖКА: Джигити пребиха жестоко полицейски шеф!

Това стана ясно на брифинг в Русе с участието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

Заместник-директорът на полицията в Русе комисар Александър Ковачев даде повече информация за самия инцидент. Нападението е станало в 0,40 часа в близост до дома на старши комисар Николай Кожухаров. Той се е връщал със свой съсед. Направил е забележка на четири лица, пътували в лек автомобил, преминал с много висока скорост по една от малките улички в централната част на Русе. Това е бил поводът четиримата младежи да го пребият. Трима от тях са на 19 години и едно момче е на 15 години. И четиримата са задържани, с тях се провеждат беседи, допълни комисар Ковачев.

Министър Даниел Митов каза, че единият от нападателите е заявил, че не го интересува кой е нападнатия, а се интересува само от личното си пространство.

„Всяко едно подобно деяние ще бъде преследвано с най-тежките възможни наказания“, увели министърът.

Д-р Лидия Стефанова, заместник-директор „Медицински дейности“ в болника „Канев“ каза, че пациентът е пристигнал в лечебното заведение в 3,55 часа на 4 септември с шоково състояние. Загубил е литър и половина кръв. Извършена е животоспасяваща операция. Не е вярна информацията, че бъбрекът на старши комисар Кожухаров е отстранен. „Ще е необходим продължителен следоперативен период“, каза д-р Стефанова.

Жанета Йорданова