Л егендата на българската музика Васил Найденов посрещна 75-я си рожден ден в компанията на великата 8-ца Христо Стоичков.

Това се случи непосредствено след грандиозния концерт на братя Аргирови в Пловдив, където Васил, Тони Димитрова и Стоичков бяха сред звездите, които също излязоха на сцената.

Поздрав

След спектакъла звездите ни се отправиха към елитен ресторант в Града под тепетата, а само няколко минути след като се настаниха, всички станаха и дружно аплодираха Васил Найденов точно в полунощ по повод 75-я му рожден ден. Рожденикът бе трогнат от вниманието и отношението съм себе си и благодари от сърце на хората около масата, а това бяха освен звездите от сцената на Античния, още жените на братя Аргирови, Ивайло Манолов, Евгени Боянов и още няколко от най-близките приятели на певеца.

Успех

Освен за здравето на Найденов групата вдигна наздравици и за успеха на големия концерт в Пловдив. Получи се наистина разкошен концерт. Това бе първият концерт на братя Аргирови в Античния театър. Те са почетни граждани на Пловдив, както и Христо Стоичков. „В комбинация с уникалната Тони Димитрова и великия Васил Найденов мога да кажа, че бе наистина звездно. Щастлив съм“, сподели пред „Телеграф“ продуцентът и организатор на събитието Евгени Боянов.