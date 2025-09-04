Д ва тежки инцидента се разминаха за щастие без жертви във Варна. Катастрофа между два автомобила затрудни за кратко движението по натоварения варненски булевард “Мария Луиза”. Блъснали са се две коли, след това едната се отклонила по тротоара и почти е влязла в тото пункта близо до кръстовището с улица “Шипка”.

Жената, управлявала колата, е с леки контузии, други пострадали няма. По информация на КАТ до катастрофата се е стигнало заради здравословни причини на пострадала жена.

При друг инцидент кола се е качила на тротоара и се е блъскала в автобусната спирка в центъра на квартал Аспарухово. В момента от полицията уточняват причините на този инцидент, при който няма пострадали, предаде БНТ.