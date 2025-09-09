Б арселона ще изиграе първото си домакинство за новия сезон в Ла Лига на стадион „Йохан Кройф“ срещу Валенсия, обявиха каталунците. Срещата е насрочена за неделя (14 септември), от 22:00 часа българско време, като имаше вероятност тя да се играе на „Камп Ноу“ при редуциран капацитет.

Въпреки това, каталунците още не са получили необходимите административни разрешителни за откриването на „Камп Ноу“ за мача с Валенсия. Поради тази причина мачът срещу „прилепите“ ще се играе на „Йохан Кройф“.

Тимът на Ханс-Дитер Флик изтегли първото си домакинство чак в 4-ия кръг, за да опита да играе този мач на „Камп Ноу“, но в крайна сметка това няма да се случи.

