П рясно изгоненият от ЦСКА косовски национал Зюмюр Бютучи оплю доскорошния си работодател.

Това стана в първата медийна изява на 28-годишното крило с норвежки паспорт след червения картон, който получи от „червените”.

„Търся клуб и място, където отново да почувствам удоволствие. Искам нещо, което истински ме радва и вдъхновява. Отворен съм за всичко, но няма да отговарям на въпроси дали искам да се върна във Викинг (б.р. – клуб от норвежкия елит)", каза Бютучи пред популярното в скандинавската страна издание „Афтенбладет” .

Той призна за скандал с вратар в отбора (б.р. – белоруския национал Фьодор Лапоухов) по време на тренировка, но подчерта, че това няма общо с прекратяването на контракта му с ЦСКА: „Същото каза и вратарят. Не беше нищо повече от словесен спор, какъвто често се случва на тренировъчното игрище“.

„Имаше ужасни терени и стадиони в България. Освен това се усещаше хаос в клуба. Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия. Мотивацията ми беше много ниска. Просто не се вписвах там“, каза още Бютучи, който отказа да отиде с ЦСКА на зимна подготовка в турския курорт Анталия, за да не отнесе кютек от местните фенове след престоя си в тамошния клуб. На финала на авантюрата си при „армейците” той бе пратен да се готви във втория тим, след като много преди това бе очеизвадно, че не му се играе.