П рясно изгоненият от ЦСКА косовски национал Зюмюр Бютучи оплю доскорошния си работодател.

Това стана в първата медийна изява на 28-годишното крило с норвежки паспорт след червения картон, който получи от „червените”.

„Търся клуб и място, където отново да почувствам удоволствие. Искам нещо, което истински ме радва и вдъхновява. Отворен съм за всичко, но няма да отговарям на въпроси дали искам да се върна във Викинг (б.р. – клуб от норвежкия елит)", каза Бютучи пред популярното в скандинавската страна издание „Афтенбладет” .

Той призна за скандал с вратар в отбора (б.р. – белоруския национал Фьодор Лапоухов) по време на тренировка, но подчерта, че това няма общо с прекратяването на контракта му с ЦСКА: „Същото каза и вратарят. Не беше нищо повече от словесен спор, какъвто често се случва на тренировъчното игрище“. 

„Имаше ужасни терени и стадиони в България. Освен това се усещаше хаос в клуба. Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия. Мотивацията ми беше много ниска. Просто не се вписвах там“, каза още Бютучи, който отказа да отиде с ЦСКА на зимна подготовка в турския курорт Анталия, за да не отнесе кютек от местните фенове след престоя си в тамошния клуб. На финала на авантюрата си при „армейците” той бе пратен да се готви във втория тим, след като много преди това бе очеизвадно, че не му се играе.  

спорт футбол ЦСКА Зюмюр Бютучи