О фанзивният футболист на Левски - Евертон Бала, сподели мнението си след тежката загуба с 1:4 от АЗ Алкмаар като гост в плейофите на Лига Европа. Именно бразилецът вкара единственият гол за „сините“ в елиминацията, завършила с общ резултат 1:6. „Беше много тежко. Допуснахме грешки в доста детайли, особено през първото полувреме. Това предопредели остатъка от мача. Много рано получихме два гола. Разбира се, трябваше до последната минута да търсим обрат. Благодаря на феновете за невероятната подкрепа днес“, започна Бала.

„Може да сте убедени, че заради тях ще продължим да се борим, разбира се и заради Левски. Липсваше ни опит в такъв тип мачове. АЗ Алкмаар е свикнал да играе в такъв ритъм и да играе такива двубои. В крайна сметка, ние имаме силен отбор, за да стигнем до тази фаза на турнира. Това, което ни липсваше, е опитът. Главите горе. Остава да преследваме всичките си цели до края на годината.“

„Много съм тъжен от резултата. Отидохме при феновете и видях за какво става въпрос. Не искахме да ги разочароваме. Случи се и трябва да продължим напред в първенството. Имаме силен отбор, който може да се бори за титлата“, завърши Евертон Бала.

