„Мечтая за голям форум с националния отбор на България и да играя в Шампионската лига.“ Това заяви футболистът на Лийдс Юнайтед Илия Груев в интервю за NOVA. Той се превърна в първия българин от 11 години насам, който е част от Висшата лига на Англия. „Задачата е ясна. Тази година трябва да станем в тази лига. Искаме да останем в тази лига. И това е единствената цел, и това е единственото, за което мислим в момента, защото видяхме в последните две години как се представиха отборите, които влязоха в елита“, сподели българският национал.

Илия Груев продължава да разчита и на ценните съвети на баща си, с когото редовно обсъждат представянето му във Висшата лига. „С баща ми говорим винаги за мачовете. Какво мога да направя по-добре, какво направих добре. Гледа. Той ми помага много. Винаги е много спокоен и просто се опитва да ми помогне. Ние винаги заедно коментираме нещата – аз какво чувствам в този момент, той какво вижда в този момент. Това ми помага много“, допълни Груев-младши.

В националния отбор амбициите му са насочени към едно голямо предизвикателство - класиране на България за голям форум. „Аз искам да се класирам за голям турнир с България. Знам, че в момента изглежда много-много трудно, но трябва просто да подобрим представянето си като отбор. Трябва повече млади таланти да играят, да играят повече в Европа. И се надявам, че ще успеем. Искам да играя възможно най-високо. Ако мога да играя в Шампионска лига, ще е нещо много хубаво. Това е моя мечта“, сподели още Илия Груев.

