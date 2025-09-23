П оследният дом на незабравимия ни комик Георги Парцалев вече има паметна плоча, видя „Телеграф“.

Това се случи през последния уикенд, в годината, в която честваме 100 г. от рождението му. 

Кусур

Идеята и реализацията са на военния журналист Венцислав Жеков – заместник-главен редактор на вестник „Българска армия“. След като е поръчал и е изработена табелата, той лично я закова с 4 пирона на стената в сградата на бул. „Цариградско шосе“ № 39Б, на ъгъла с ул. „Светослав Тертер“. „Живях за кратко два етажа над него в края на 1982 г. в същата кооперация. Но това няма нищо общо с факта, че съм голям негов почитател“, сподели във Фейсбук Пламен Николов. Сред поздравителните коментари в социалните мрежи веднага се появиха и кусури, като този: „Похвално, но да бяха боядисани фасадата преди това.“ На това авторът отговори, че е направено нарочно, за да не се надраска паметната плоча. „Така плочата е върху графитите и няма да мажат графит върху графит, което ще спаси плочата... Е, поне така се надяваме“, добави Венци Жеков. 

Сметки

Георги Парцалев никога не е имал собствен дом, винаги е живял под наем. Последната му квартира е на ъгъла на ул. “Светослав Тертер” и бул. “Ленин” (сега “Цариградско шосе”). Живее с баща си бай Иван, едър мустакат мъж, майка си Веска, мила и лъчезарна жена, и боксера Вог, който можел да имитира как другарят Пенчо Кубадински дреме в Народното събрание. От 10 г. домът на актьора е превърнат в стая за игри „66“ и тя е част от провеждането на Световното ескейп първенство. Преди няколко години съсед от сградата разкри, че 30 г. след смъртта му сметките за вода на имота продължават да пристигат с името на Парцалев, но задълженията се плащали навреме. „Хвала на г-н Жеков за неговите усилия!!! Георги Парцалев беше най-любимият актьор от звездното поколение на Сатиричния театър! Публиката започваше да го аплодира бурно, щом чуеше уникалния му глас още зад кулисите, преди да се появи на сцената. А за неговата достъпност, човещина и щедрост все още се разправят легенди. Много добре си спомням и бащата на Георги Парцалев – бай Йван, здрав българин, белокос и с юнашки мустаци, като извеждаше голямото куче (мисля, че беше булдог) на разходка в Борисовата градина. Сатиричният театър отбелязва достойно 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев“, добави журналистът Борислав Костурков, ръководил пресцентъра на Великото народно събрание.

Лео Богдановски
