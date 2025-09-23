В тора извънредна ситуация в небето заради дремещ диспечер, лъсва само за няколко дни.

Този път самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава телевизия Диджи 24.

ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ: Пилоти се видяха в чудо, диспечерът им заспал!

Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA) – компания, която е подчинена на Министерството на транспорта.

Според информацията по случая авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане, съобщава Диджи 24.

Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, допълва медията, цитирана от БТА.

От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване по случая и че са предприети допълнителни мерки. Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.

Идентична инфарктна ситуация се разигра само преди няколко дни над друго летище. На 16 септември, самолет Airbus A320 на Air Corsica трябваше да остане във въздуха, докато персоналът се опитвал да събуди заспал диспечер. Самолетът пътувал от летище "Орли" в Париж, когато започнал да се спуска към "Наполеон Бонапарт" в Аячо на френския остров Корсика малко след полунощ, но радиовръзките останали без отговор от единствения служител в контролната кула. В крайна сметка той бил събуден и самолетът кацнал.