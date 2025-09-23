С цената си е сцена, но друго си е през зимата филия с домашна лютеница. Така изглежда мислят и някои родни чалгаджийки, след като сами се похвалиха, че здраво въртят пипер и патладжани.

Близалката

Ваня Великова - Близалката се пусна в кадри от своята провинциална луксозна къща в Габрово. Като в доброто старо време тя запали бабината печка на дърва, за да изпече ароматни чушки за домашна лютеница.



Само че идиличната картина бързо се превърна в истинска драма – облаците дим, примесени с мириса на печени чушки, изпълниха цялата улица. Съседите на звездата буквално „пропищяха“ от задушливата атмосфера и избухна лют скандал, пише "Меринджей".

Някои дори се възмутили, че в елитен квартал, сред скъпи имоти, не било редно да се вият пушеци „като на село“.

Пред къщата на Ваня се събраха съседи, които започнали да спорят на висок тон с певицата. Тя обаче не се смутила и с усмивка продължила да обръща чушките върху жаравата, като уверила всички, че няма нищо по-българско и автентично от домашната лютеница.



В крайна сметка, въпреки оплакванията и напрежението, Ваня Великова успя да си приготви бурканите с ароматна лютеница, а скандалът в квартала още дълго ще бъде тема за клюки и коментари.

Ивана

Друга родна чалга певица - Ивана, също не пропусна да се похвали, какви ги върти. Навръх националния празник - 22 септември, тя запретна ръкави и се поопуши до огъня и пипера. Дори си извади специалния "инструмент", с който да върти зарзавата.

Въпреки старанието ѝ обаче, здраво я нахокаха да не разваля пипера. Самото певица пък се ожали, че все ѝ случвало на национален празник да се опушва около печката- миналата година заради лютеницата, тази - още от печенето на пипера.

Колкото и да е традиционалистична, публиката на двете пишман домакини, не се размина без язвителни забележки и за едната, и за другата.

"То пък една луксозна къща.., щом вади такава ръждива печка", шегуват се феновете на Близалката. А тези на Ивана пък я попържат да не се прави на принцеса, че не ѝ отивало на годините, и да върти по-здраво чушката, да не се глези.

Явно понякога не стига да си звезда, трябва и селски умения да имаш...