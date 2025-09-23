Л итовецът Манфредас Лукянчукас бе определен от УЕФА за главен съдия при гостуването на Лудогорец на Малмьо в Швеция в първия мач от груповата фаза на Лига Европа.

33-годишният рефер от Вилнюс ще бъде подпомаган от сънародниците си Мангирдас Мираускас и Александрас Спепановас, а четвъртият съдия - Миндаугас Якус, също е от Литва. Дебютът на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа е утре от 22:00 часа българско време.

Със сигурност най-трудно ще е за родните коментатори на мача, които поне един път трябва да прочетат имената им. Пробвайте се и вие, ако имате смелост.

