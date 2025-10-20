

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Атлетико Мадрид – Диего Форлан, е бил хоспитализиран след тежък инцидент по време на двубой от лигата за ветерани в родния му Уругвай.

45-годишният Форлан взе участие за отбора на Old Boys в мач срещу Old Christians, спечелен с 4:1, но по време на срещата се сблъска с противников играч и падна тежко на земята. Бившият футболист почувствал силна болка и веднага бил откаран в болница.

Според информация на Referí, лекарските прегледи са установили три счупени ребра и пневмоторакс – частично срутване на белия дроб, причинено от навлизане на въздух между белия дроб и гръдната стена. Поради натрупване на течност в белия дроб му е направена процедура за източване, а Форлан ще остане под лекарско наблюдение до вторник.

Легендата на уругвайския футбол прекрати професионалната си кариера през 2019 г., след богата визитка, включваща периоди в Интернасионал, Серезо Осака, Пенярол, Мумбай Сити и Китчи. Той има 36 гола в 112 мача за националния отбор на Уругвай и беше избран за най-добър играч на Мондиал 2010 в Южна Африка, където отбеляза пет попадения.

Форлан остава една от емблематичните фигури на уругвайския футбол, а феновете му в социалните мрежи пожелаха бързо възстановяване след инцидента.